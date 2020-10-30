В Ярославской области жителей северной столицы будут судить за сбыт поддельных купюр

За сбыт поддельных купюр мошенникам грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей Фото: УМВД по Ярославской области

Трое жителей Санкт-Петербурга предстанут перед судом. Мужчины обвиняются в хранении, перевозке и сбыте поддельных пятитысячных купюр.

В ходе следствия установили, что 30-летний организатор группы приобрел 68 поддельных банкнот, привлек к «делу» двух знакомых и распределил между ними роли. Сбывать фальшивки мошенники решили в других регионах. В список попали Вологодская, Нижегородская, Тверская и Ярославская области.

Во всех городах мужчины действовали по одинаковой схеме. Один из них покупал цветы в магазинах, где не было аппаратуры для проверки подлинности банкнот. Затем на сайтах мошенники находили объявления о продаже дорогих мобильных телефонов и из всех продавцов выбирали исключительно женщин. За сотовые при встрече также расплачивались фальшивыми купюрами, а чтобы усыпить бдительность и расположить к себе дам, дарили им те самые цветы, купленные на подделки.

- Подобным способом обвиняемым удалось 29 фальшивых банкнот. Мужчин задержали на трассе М-10 в Тверской области. Под капотом машины в блоке с предохранителями обнаружили еще 39 поддельных купюр, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Мошенникам грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.