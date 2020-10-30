На двух улицах Ярославля введут одностороннее движение Фото: Мэрия Ярославля

Вопрос введения на участках улиц Маланова и 1-ой Забелицкой одностороннего движения обсуждался на совещании в мэрии Ярославля. Делается это по просьбе жильцов: они пожаловались на несоблюдение водителями скоростного режима, из-за чего переходить дорогу стало опасно.

- Ввиду зауженной проезжей части, участок является достаточно опасным для пешеходов. Поэтому было принято решение по организации одностороннего движения на улицах Маланова и 1-ой Забелицкой. Надеемся, что мероприятия позволят обезопасить пешеходов и снизить аварийность на узких улицах частного сектора, - отметил первый заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.

В ноябре выберут подрядчика, который займется установкой новых дорожных знаков и дополнительной искусственной неровности.

Кстати, из-за ввода одностороннего движения ширина проезжей части уменьшится до 3,5 метров и появится возможность в следующем году сделать тротуар.