В Ярославской области COVID-больные получат бесплатные лекарства

17 препаратов бесплатно будут получать и те, кто лечится на дому. ФОТО: страница Дмитрия Миронова во ВКонтакте

В Ярославской области пациенты, больные коронавирусом, получат бесплатные лекарства. Об этом на своей странице сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Ранее бесплатные медикаменты выдавали только госпитализированным ярославцам. Теперь 17 препаратов будут получать и те, кто лечится на дому. 47 миллионов рублей на эти цели региону выделили из федерального бюджета.

- Сейчас мы ожидаем перечисления средств в региональный бюджет. Уверен, что такое решение поможет нам сберечь здоровье людей, а также облегчит работу медиков в условиях непростой эпидемиологической обстановки, - написал глава региона.