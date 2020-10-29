В Ярославле наградили юных героев, которые спасли женщину и девочку

Никите Смирнову, Димитрию Чиковани и Никите Фадееву вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество» Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области, сегодня, 29 октября, трех юных героев, которые спасли женщину и 12-летнюю девочку.

- Трудно переоценить значимость поступка, на который вы решились. Столкнувшись с чужой бедой, вы не растерялись, а показали лучший пример милосердия, отваги и ответственного поведения, - отметил заместитель губернатора Андрей Шабалин.

Никите Смирнову, Димитрию Чиковани и Никите Фадееву вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество», а от главы региона Дмитрия Миронова ребятам подарили ноутбуки.

- Мне кажется, так сделал бы каждый человек. Но надо быть уверенным в своих силах, если нет - надо обратиться за помощью взрослых или звонить спасателям, - поделился Димитрий Чиковани.