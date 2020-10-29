В центре Ярославля закрыли кафе из-за мангала

Владелица кафе незаконно установила мангал. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской области

Судебные приставы приостановили деятельность кафе в Кировском районе Ярославля. Владелица заведения, которое находится на первом этаже многоквартирного дома, незаконно установила мангал для приготовления блюд на древесных углях.

- Инспекторы Роспотребнадзора провели проверку и установили, что в помещениях заведения нарушены санитарные правила и гигиенические нормативы. Хозяйку привлекли к административной ответственности. С учетом выявленных нарушений, создающих опасность жизни и здоровью граждан, суд постановил приостановить работу кафе на 10 суток, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Как отметили в ведомстве, в течение всего срока приставы будут контролировать, как исполняется судебное решение. Владелице предстоит устранить все нарушения. Сделать это необходимо в установленный законом срок.