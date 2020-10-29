Ярославские власти ищут инвестора, который отреставрирует «Дом Дунаевых»

В областном бюджете денег на реставрацию здания нет. ФОТО: Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

Памятник культурного наследия «Дом Дунаевых», расположенный на проспекте Октября в Ярославле, находится в плачевном состоянии. Зданию определенно требуется ремонт. Однако в областном бюджете денег на реставрацию нет. Поэтому правительство решило найти инвестора, который возьмется за эту работу. Дом же пока решили огородить.

- Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность и объекта, и жителей, которые проходят мимо здания. Работы выполняются за счет регионального бюджета. Также за счет средств областного бюджета обеспечивается круглосуточная охрана здания, тепло- и электроснабжение, - пояснила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Марина Шевченко.

Как пояснили в ведомстве, первоочередная задача – провести противоаварийный работы, чтобы предотвратить разрушение памятника. Реставрация станет следующим шагом. Найдутся ли желающие помочь сохранить объект культуры, покажет время.