Трех жительниц Новгородской области обвиняют в краже 150 тысяч рублей у ярославны

Хозяйка квартиры отвлеклась, в это время деньги заменили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три жительницы Новгородской области 59, 57 и 45 лет обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

В июле этого года, как говорится в материалах следствия, женщины обманов уговорили жительницу Брагина пустить их в квартиру – якобы нужно было проверить показания счетчика. Пока две гостьи делали вид, что интересуются данными, третья прошла в комнату и нашла там 150 тысяч рублей. Деньги просто хранились под подушкой. Вместо настоящих купюр злоумышленница оставила сувенирные.

Подмену обнаружил сын потерпевшей, он и обратился в полицию с заявлением, что приходили женщины цыганской наружности и после их ухода исчезли деньги. По горячим следам воровки были задержаны в Большесельском районе.

- Они признали свою вину и возместили пострадавшей ущерб, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.