В Ярославской области три класса перешли на дистант из-за COVID-19

В гимназии №3 Ярославля заболели два ученика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус обнаружен у четырех учеников и 11 работников образовательных учреждений области, в том числе девяти педагогов. На дистанционное обучение переведены три класса: один класс в Дубковской школе Ярославского района и два класса в ярославской гимназии №3. Заболели ученики 6 и 7 классов.

Хуже обстоят дела в детских садах региона – там 18 случаев COVID-19. Заразились 11 воспитанников, на карантине находятся 15 групп. Антилидер в этом рейтинге Рыбинск: коронавирус в 10 дошкольных образовательных учреждениях, болеют и дети, и воспитатели. Есть случаи в Ярославле, Переславле, Угличском и Рыбинском районах.

Не сдает свои позиции и ОРВИ. Карантин в 10 школах и 47 детских садах. Заболел 551 малыш, закрыты 64 группы.