В Ярославле предлагают устроиться на работу фальшивым родственником

За веселье и энергичность обещают заплатить почти 30 тысяч рублей. Скриншот с сайта бесплатных объявлений

На известном всем сайте объявлений некий Андреич разместил интересную вакансию. Мужчина, который до этого продавал вполне себе обыденные вещи, хочет найти фальшивого родственника.

- Абсолютно не трудная работа. Требуется личный помощник, который сможет притворяться моим родственником при различных мероприятиях, совещаниях и при подписании контрактов с иностранными компаниями, - пишет автор объявления.

Требования у Андреича простые: «родственнику» нужно быть улыбчивым и энергичным. За такое веселье и гибкий график, о котором работодатель обещает рассказать на собеседовании, платить собираются 29 тысяч рублей и премию. Андреич обещает хороший коллектив и даже официальное оформление, правда, не уточняет, как именно будет звучать должность официально.

За сутки, что объявление размещено на сайте, оно набрало уже почти семь тысяч просмотров. Но дозвониться до автора сообщения КП-Ярославль не удалось.

В ярославских пабликах к такой халяве отнеслись настороженно, что не удивительно. Прозвучало предположение, что так к себе в сети заманивает очередная «пирамида».

- За 30-ку ему сейчас все горожане с пониженной социальной ответственностью прибегут в родные запишутся, не то, что в фальшивые, - комментирует пост Леонид.

- Сомнительная вакансия, - считает Александр.

- Прикольно и интересно, - оптимистично настроен Иван.