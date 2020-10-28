Каждой семье из дома на улице Батова в Ярославле найдут персонального риэлтора

Судьбу жильцов дома на Батова обсудили на заседании рабочей группы Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля прошло заседание рабочей группы по многоквартирному дому на улице Батова, который после взрыва бытового газа был признан аварийным. Было принято неожиданное решение: каждому собственнику предоставить персонального риэлтора, который поможет подобрать квартиру для аренды.

- Он поможет найти жилье в нужном районе, подберет этаж, планировку, близость объектов инфраструктуры. Сейчас такая помощь требуется 73 семьям. Уже создана база квартир, которые предлагаются к найму, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

Завтра, 29 октября, в ДГХ пройдет заседание комиссии, где будут обсуждать вопрос о признании дома на Батова авариными подлежащим сносу. Готовы три заключения о состоянии конструкций, сделанные специализированными организациями. Жильцы будут принимать участие в заседании: инициативная группа очно, остальные – при помощи Интернета.