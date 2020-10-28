В Ярославской области в пять раз увеличат число проводимых тестов на COVID-19

Планируют делать 3500 анализов за сутки Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области будет увеличено количество тестов, проводимых за сутки. Соответствующее постановление вот-вот должен подписать губернатор региона Дмитрий Миронов. Ежедневно планируется делать 3500 тестов. Для сравнения: сейчас их порядка 2 тысяч, весной было от 500 до 700.

К увеличению нагрузки сейчас готовится инфекционная больница. Благодаря спонсорской помощи для нее закупят два амплификатора и сделают ремонт помещения. Медучреждение на проведение работ получило 18 миллионов рублей.

- Это даст возможность начать тестировать здесь на COVID-19. Оборудование лаборатории планируется завершить до конца ноября, - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

И добавил, что к работе с тестами на коронавирус также готовится больница имени Семашко.

Остается только надеяться, что рост числа проводимых тестов не повлечет за собой увеличения срока ожидания их результатов.