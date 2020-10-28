«Из окна на втором этаже пошел дым»: в Рыбинске загорелась школа

К счастью, никто не пострадал. Дети сейчас находятся на каникулах. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" во ВКонтакте

Сегодня, 28 октября, утром в школе №6 Рыбинска вспыхнул пожар. Жители города, оказавшиеся на месте ЧП, сняли произошедшее на камеры и выложили фотографии в социальных сетях. На кадрах видно, как из окна на втором этаже валит черный дым.

- Сообщение о возгорании поступило в 10:33. На место выехали 7 машин и 16 сотрудников. Ликвидировать пожар удалось в 11:20, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, никто не пострадал. Дети сейчас находятся на каникулах.

В кабинете, где произошел пожар, придется делать косметический ремонт и менять два окна, которые повредил огонь. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание проводки.