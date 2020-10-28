Несчастная любовь: в Ярославле полицейские увели с моста плачущую девушку

. Фото: Полина Вачнадзе

Вечером 27 октября прохожие заметили стоящую на Октябрьском мосту плачущую девушку. На всякий случай ярославцы вызвали полицию, на место выехал ближайший патруль.

И, судя по всему, не зря. У ярославны случилась несчастная любовь и, стоя на мосту в очень подавленном состоянии, она решала, как быть дальше. Но после разговора с полицейским, спокойно прошла в их машину и доехала до медицинского учреждения.

- Мы просим всех быть внимательными к своим близким, стараться им помочь в трудной ситуации. Иногда достаточно быть рядом, с вниманием отнестись к такому его состоянию, просто выслушать, чтобы побудить к иным жизнеутверждающим действиям, - обратили внимание в пресс-службе УМВД по Ярославской области.