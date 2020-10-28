В Ярославской области появился памятник бездомной собаке

Памятник бездомной собаке появился на Советской площади в Данилове. ФОТО: Марина Иванова (группа "Подслушано в Данилове" во ВКонтакте)

Памятник бездомной собаке появился на Советской площади в Данилове. Прототипом скульптуры стал реальный пес по кличке Трезор.

Четыре года назад зооволонтеры центра «Верность» нашли на улице бездомного щенка. Собаку вылечили. Практически с первых дней стало понятно, что она очень сообразительная. Пса отдали на обучение кинологам. Спустя год Трезор сдал экзамен и отправился служить на границу.

А в Данилове в честь талантливого собаки решили установить памятник. Деньги на него собирали всей страной. Автором макета стал скульптор Антон Иващенко. Он изобразил пса, сидящим на чемодане-копилке. Все средства, которые окажутся в ней, будут перечислять приютам для животных.

По словам волонтеров, памятник Трезору должен напоминать людям о том, что бездомные собаки ничуть не хуже породистых, они тоже могут быть умными и способными.