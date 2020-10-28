В Рыбинске после открытия новой школы закрыли три старых

В микрорайоне Заволжье в Рыбинске закрыли школы № 14, 16 и 35 Фото: Администрация Рыбинска

В микрорайоне Заволжье в Рыбинске закрыли три старых школы - № 14, 16 и 35. Их решили упразднить после открытия новой школы на улице Тракторной.

- Имущество старых школ перераспределят между другими общеобразовательными учреждениями города. Руководителям городских школ предложили посмотреть имущество и сделать заявку на предметы мебели, которые им нужны. Сейчас шкафы, парты, стулья, спортивный инвентарь находят новых владельцев, - рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

По ее словам, благодаря этому школы смогут улучшить свою материально- техническую базу.

Напомним, новую школу на 786 учеников в Рыбинске открыли к началу этого года. Ее строительство обошлось в 730 миллионов рублей.