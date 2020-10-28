Ярославский оперштаб обвинили в искажение статистики по COVID-19

Официально карта заболеваемости в Ярославской области выглядит так Фото: Правительство Ярославской области

За заседании областной думы, где обсуждали вопросы, связанные с распространением коронавируса и ограничительные мероприятия, депутат Ольга Секачева подняла вопрос о данных статистики по COVID-19. По мнению народного избранника, оперативный штаб искажает реальные цифры.

- В ростовской лаборатории за неделю подтвердилось 140 тестов на коронавирусную инфекцию, а по статистике заболели всего 5 человек, - заявила Ольга Секачева. – Заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин пообещал разобраться и дать официальный ответ.

По словам депутата, это может быть и погрешность, и несвоевременное оглашение данных. Возможно, что эти случаи в статистику включат позже.

Ежедневный прирост заболевших в Ярославской области, по официальным данным, составляет около 100 человек, вылечившихся обычно гораздо меньше. На данный момент в COVID-госпиталях находятся около полутора тысяч человек, под пациентов с коронавирусом и подозрением на него перепрофилирована 21 медицинская организация региона.