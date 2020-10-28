В Ярославле нашли водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

Суд уже лишил мужчину водительских прав на 12 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле нашли водителя, который сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Напомним, ЧП произошло 26 октября на улице Зеленцовской.

- В отношении 46-летнего водителя сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Суд уже лишил мужчину водительских прав на 12 месяцев.

Полиция благодарит всех ярославцев, которые помогли найти нарушителя.