Тутаевский COVID-госпиталь получил «гуманитарные» подушки и одеяла Фото: Правительство Ярославской области

Гуманитарную помощь в виде 80 медицинских кроватей, а также подушек, одеял, матрасов и постельного белья передал Тутаевской ЦРБ местный моторный завод. Напомним, что районная больница была перепрофилирована для приема коронавирусных больных и пациентов с подозрением на эту инфекцию. Уже развернуто 406 коек.

- Ожидается поставка средств индивидуальной защиты: костюмов и масок-респираторов. Все лекарства и оборудование для лечения больных COVID-19 у нас в необходимом количестве, - сказал главный врач медучреждения Андрей Яценко.

По данным на 27 октября, в Тутаевском районе 484 человека переболели либо заражены коронавирусом. За день число больных увеличилось на 16 местных жителей.