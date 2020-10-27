До водителя докричались только матом: в Ярославле ребенка зажало дверью автобуса

О ЧП на остановке рассказали в соцсетях очевидцы Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЧП на остановке общественного транспорта «Яблоневый посад» произошло вчера, 26 октября, вечером. По словам очевидцев, мама с дочкой лет четырех выходила из автобуса: спустилась сама и потянула руки за ребенком. Но в это время водитель закрыл двери и поехал. Девочка оказалась зажата.

- Через щель, которая образовалась за счет зажатого ребенка, мать держала дочку за руку и бежала рядом. На слова пассажиров «стойте, остановитесь» водитель не реагировал. Пришлось применить нецензурную брань, чтобы он отреагировал на происходящее, - рассказывают очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Когда автобус все же остановился, женщина с криками влетела в салон. Водитель с олимпийским спокойствием попросил не разговаривать с ним в таком тоне и сказал, что зажатого ребенка просто-напросто не увидел. Закончилась история тем, что всех пассажиров высадили.

По правилам перевозок, первым из общественного транспорта выходит взрослый и помогает спуститься ребенку. Водитель же, прежде чем начать движение, обязан убедиться, что все пассажиры вышли и вошли в салон, а двери закрыты.

Мнении ярославцев по данному вопросу разделились. Некоторые считают, что маме следовало быть внимательнее и выйти с ребенком через переднюю дверь. Даже если она закрыта, попросить водителя открыть. Другие в произошедшем обвинили водителя, у которого зеркала висят явно не для красоты.

Третьи посоветовали написать жалобу в ПАТП.