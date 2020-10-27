В Рыбинске изменится режим работы некоторых государственных организаций

Пенсионный фонд и ЗАГС принимают только по предварительной записи Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске изменился режим работы некоторых государственных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, отделение Пенсионного фонда, расположенное по адресу: улица Глеба Успенского, 6, будет принимать рыбинцев по понедельникам, вторникам и четвергам с 8 до 20 часов и только по предварительной записи. Записаться к специалистам можно, позвонив по телефону 8 (4855) 29-75-47 или через портал ПФР: http://www.pfrf.ru/.

Отдел ЗАГС на улице Кораблестроителей, 6 принимает граждан во все дни, кроме среды и воскресенья. Предварительно также необходимо записаться либо через портал госуслуг, либо по телефону (они указаны на сайте учреждения).

Центр занятости населения продолжает работать в обычном режиме:

- понедельник, среда с 08:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48;

- вторник, четверг с 08:00 до 18:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:48;

- пятница с 08:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48.

При посещении данных организаций рыбинцам рекомендуют соблюдать масочный режим.