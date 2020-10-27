Три миллиона посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Три миллиона пользователей Wink посмотрели главный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, ставший финальным для карьеры Хабиба.

Это рекордный для видеосервиса показатель одновременного просмотра, сообщает пресс-служба «Ростелеком».

Более 1 миллиона подписчиков смотрели бой через цифровые приложения Wink. Видеосервис сохранил высокое качество трансляции на всех цифровых витринах в условиях небывалой пиковой нагрузки. Впервые трафик прямой трансляции превысил 1 Тб/с.

- Видеосервис Wink доказал, что может справиться даже с такой пиковой нагрузкой. Рекордное количество просмотров говорит о том, как сильно ждали в России этого события. Наши показатели были в три с лишним раза выше предыдущего боя Хабиба осенью 2019 года. Уже в день боя в Wink появилось 500 тысяч новых пользователей - скорее всего, они пришли с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба Нурмагомедова и его трогательное прощальное

слово в качестве действующего бойца уже вошли в историю UFC и видеосервиса Wink, - отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.