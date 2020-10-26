Врачей нет, но вы держитесь: в поликлиниках Ярославской области огромные очереди

Такая очередь в поликлинике Ростова. ФОТО: группа "Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]

Огромные очереди уже на подходе к регистратурам: речь идет о поликлиниках в Тутаеве и Ростове.

В тутаевской поликлинике №1 люди пытаются хоть как-то соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, но в толпе это сделать тяжело. Правда, все в масках, но без нее в лечебное учреждение сейчас и не зайдешь – на входе стоит медработник, который измеряет температуру, не просит, а требует надеть маску и бахилы.

В регистратуре тутаевской поликлиники очередь двигается крайне медленно – работники просто не справляются с наплывом посетителей. На просьбы открыть дополнительные окошки отказывают – сидеть на приеме все равно некому.

В Ростове ситуация ничуть не лучше. По телефону, жалуются ростовцы, до поликлиники не дозвониться, номер вечно занят, если набираешь в районе обеда, то все явочки уже разобраны.

- Звонила в регистратуру, офигела от хамского общения. Начала сразу звонить главврачу, а там трубку не брали целый день, - пишет в паблике «Подслушано в Ростове Великом» Виктория Гришина.

Температурящим больным, и не факт, что у них не COVID, приходится стоять бок о бок с теми, кто приходит на прием к узким специалистам и на выписку. О социальной дистанции в медучреждении речи вообще не идет.

- У знакомой появились все симптомы короанвируса. Она позвонила в поликлинику и хотела вызвать врача на дом. В регистратуре ей сказали, чтобы сама шла на прием. Так что в этой очереди могут стоять люди со всеми признаками COVID-19, - написала Екатерина Воронцова.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области ответили, что о проблеме с очередями знают и сейчас прорабатывают механизмы ее решения.

- Наплыв людей характерен для первой половины дня, когда идет запись к узким специалистам. Уже к 12 часам поток пациентов становится меньше. Возможно увеличение окон регистратуры, работающих до этого периода времени, - сказали в ведомстве.

И попросили пациентов отнестись к ситуации с пониманием: врачи, как и все люди, болеют, поэтому рук в медучреждениях сейчас не хватает катастрофически.