Роспотребнадзор предлагает запретить ночные развлечения

Роспотребнадзор рекомендует запретить проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор предлагает ужесточить нормы масочного режима и направил соответствующее предписание в адрес губернаторов регионов. Постановление уже подписала главный санитарный врач России Анна Попова.

Индивидуальные средства защиты, по требованию ведомства, необходимо носить во всех общественных местах, в транспорте, в лифтах, на парковках, в общем, везде, где может быть контакт с посторонними людьми.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует запретить проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00, то есть все ночные клубы и рестораны, работающие ночью, должны быть закрыты.

Помимо этого Роспотребнадзор потребовал:

- усилить меры по дезинфекции общественного транспорта и такси, торговых точек, заведений общественного питания,

- увеличить число тестов на COVID-19,

- ввести ограничения для людей, входящих в группы риска, в первую очередь для тех, кто старше 65 лет и страдает хроническими заболеваниями.

Постановление должно вступить в силу завтра, 28 октября. КП-Ярославль обратилась за комментариями в правительство Ярославской области. Пока не ясно, будут ли рекомендации Роспотребнадзора вводиться в нашем регионе и в какой мере.