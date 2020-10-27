В Ярославле взяли 58-летнюю закладчицу героина

У женщины изъяли 38 граммов наркотика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на улице Урицково задержали 58-летнюю женщину, у которой изъяли 24 свертка с героином. Общий вес наркотика составил более 38 граммов.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, задержанная специально приехала в Ярославль, чтобы сделать здесь несколько закладок с наркотиками. Но не успела. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Закладчице грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сейчас в регионе проводится второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Телефон доверия областного УМВД 8(4852)73-10-50.