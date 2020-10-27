В Ярославле ищут свидетелей наезда на 9-летнего мальчика

Водитель с места происшествия скрылся Фото: Олег УКЛАДОВ

Сбил ребенка и уехал. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который вчера, 26 октября, наехал на 9-летнего мальчика.

ДТП произошло в 15.20 на улице Зеленцовской в Красноперекопском районе Ярославля. Как рассказывают родственники ребенка, из машины вышли мужчина и женщина, посмотрели и уехали. Школьник пострадал, но, к счастью, не слишком сильно. У мальчика травма, ему назначено амбулаторное лечение. Судя по всему, автомобиль колесом проехал по ноге школьника.

Полиция сейчас разыскивает машину, попавшую в аварию, и человека, который находился за рулем. Очевидцев просят обратиться по телефону УГИБДД 8(4852)30-10-10.