Мэр Ярославля распорядился бесплатно выдавать маски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос соблюдения масочного режима ярославцами сегодня, 27 октября, вновь обсуждался на общегородском совещании в мэрии города. С 16 мая в регионе действует всеобщий масочный режим: маску необходимо надевать во всех общественных местах, в том числе, в транспорте и на остановках.

Как доложил руководитель управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, в октябре проведено 22 рейда, на нарушителей составлено 9 протоколов. В основном ярославцы отделывались профилактической беседой и предупреждением.

Мэр Ярославля Владимир Волков распорядился чаще устраивать акции по бесплатной раздаче медицинских масок на остановках.

- особенно после каникул, когда дети пойдут в школу. Начнется районная миграция, родители будут возить детей в школу в общественно транспорте, бабушки и дедушки забирать учеников начальных классов. Продумайте акции и проведите их, - сказал глава города.