В Ярославле не будут убирать автобусный маршрут. В этом году

Автобус проработает до лета 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобус №35М, который ездит от Нижнего поселка до ТЦ «Глобус» еще поработает. Информация о его закрытии, которая появилась на многих информационных площадках Ярославля, оказалась не совсем верной.

Перестанет ходить автобус №35М только в июне 2021 года. До конца года текущего будут лишь готовиться документы о прекращении его работы.

На маршруте останется дублер – автобус №35, который ходит от улицы Сахарова до Нижнего поселка. Его отменять не планируют.