Ярославцам рассказали, что принимать для профилактики COVID-19

В Министерстве здравоохранения России рассказали, какие препараты можно пить для профилактики коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Министерстве здравоохранения России рассказали, какие препараты можно пить для профилактики коронавируса. К ним относятся:
- Фавипиравир,
- Ремдесивар,
- Умифеновир,
- Гидроксихлорохин,
- Азитромицин (в сочетании с Гидроксихлорохином),
- Интерферон-альфа.
Если верить сервису «Аптечная справка», В Ярославле можно купить почти все рекомендованные препараты. Но вот цена на них разная.
Например, «Фавипиравир» имеется только в составе лекарственных средств «Арепливир» и «Коронавир». Стоимость первого 6 тысяч рублей, второго – 16,5 тысяч.
У других препаратов, рекомендованных Минздравом, цена не так кусается. Самым доступным оказался «Азитромицин»: он продается во многих аптеках Ярославля и стоимость его начинается от 44 рублей. «Ремдесивара» в местных аптеках нет.
Принимать рекомендованные препараты целесообразно для людей из группы риска, а также медработникам.
Взрослым рекомендуется назначение рекомбинантного ИФН-альфа в виде капель или спрея, а также «Умифеновир» по 200 мг дважды в неделю в течение трех недель. В качестве профилактики при контакте с больным можно использовать препарат «Гидроксихлорохин».