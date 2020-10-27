Ярославцам рассказали, что принимать для профилактики COVID-19

В Министерстве здравоохранения России рассказали, какие препараты можно пить для профилактики коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения России рассказали, какие препараты можно пить для профилактики коронавируса. К ним относятся:

- Фавипиравир,

- Ремдесивар,

- Умифеновир,

- Гидроксихлорохин,

- Азитромицин (в сочетании с Гидроксихлорохином),

- Интерферон-альфа.

Если верить сервису «Аптечная справка», В Ярославле можно купить почти все рекомендованные препараты. Но вот цена на них разная.

Например, «Фавипиравир» имеется только в составе лекарственных средств «Арепливир» и «Коронавир». Стоимость первого 6 тысяч рублей, второго – 16,5 тысяч.

У других препаратов, рекомендованных Минздравом, цена не так кусается. Самым доступным оказался «Азитромицин»: он продается во многих аптеках Ярославля и стоимость его начинается от 44 рублей. «Ремдесивара» в местных аптеках нет.

Принимать рекомендованные препараты целесообразно для людей из группы риска, а также медработникам.

Взрослым рекомендуется назначение рекомбинантного ИФН-альфа в виде капель или спрея, а также «Умифеновир» по 200 мг дважды в неделю в течение трех недель. В качестве профилактики при контакте с больным можно использовать препарат «Гидроксихлорохин».