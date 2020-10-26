У ярославцев просят старые покрышки и корм для животных

В городе проходит акция "Колесо добра" Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцев просят принять участие в пилотном проекте экологической акции по бесплатной утилизации старых автомобильных шин. Одновременно с этим можно пожертвовать корм для кошек и собак, которые живут в приюте САХ.

Акция "Колесо добра" продлится до 30 ноября. Покрышки и еду бездомным животным можно принести к стене для граффити: проспект Дзержинского, у дома №6.

- Многие считают, что покрышки можно выбросить на контейнерные площадки, и не думают о последствиях. шины отравляют почву и грунтовые воды, загрязняют окружающую среду. Их необходимо централизованно убирать и утилизировать. Кроме того, ярославцы могут помочь животным и принести корм, который мы ежедневно будем направлять в приют САХ, - сказала глава администрации Дзержинского района екатерина Мусинова.