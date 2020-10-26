В Ярославле разработали современное оборудование для общественного транспорта

В Ярославле разработали "умные" системы информирования для пассажирского транспорта Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле разработали "умные" системы информирования для пассажирского транспорта. Они могут определять точное местоположение машины и передавать на специальное табло информацию о времени прибытии транспорта на остановку.

Кроме того, эти табло могут при помощи голосового сообщения воспроизводить информацию, что актуально для людей с плохим зрением.

Как сообщает правительство Ярославской области, такими инновационными табло оснащены уже 40 остановок. Какие, правда, не уточняется.