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Общество

В Ярославле разработали современное оборудование для общественного транспорта

И установили его уже на 40 остановках
Полина Вачнадзе
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В Ярославле разработали "умные" системы информирования для пассажирского транспорта

В Ярославле разработали "умные" системы информирования для пассажирского транспорта

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле разработали "умные" системы информирования для пассажирского транспорта. Они могут определять точное местоположение машины и передавать на специальное табло информацию о времени прибытии транспорта на остановку.

Кроме того, эти табло могут при помощи голосового сообщения воспроизводить информацию, что актуально для людей с плохим зрением.

Как сообщает правительство Ярославской области, такими инновационными табло оснащены уже 40 остановок. Какие, правда, не уточняется.