Ярославские фирмы задолжали работникам больше 6 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 1 октября, организации Ярославской области задолжали своим сотрудникам почти 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Ярославльстат. По данным ведомства, в сентябре задолженность за заработной плате уменьшилась на 401 тысячу рублей - на 5,9%.

По состоянию на 1 октября, в должниках ходят пять компаний. Самый большой долг в Ярославском район: две компании не выплатили в полном объеме деньги 36 своим работникам. Сотрудники недополучили в общей сложности 2,3 миллиона рублей.

В Некрасовском районе 49 работникам одна организация должна 2,1миллиона рублей. На третьем месте Ярославль с долгом в 1,9 миллиона перед 61 сотрудникам. В Рыбинске одна фирма не заплатила одному сотруднику 56 тысяч рублей.