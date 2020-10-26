Воспользоваться программой «Туристический кешбэк» можно до 10 января

На этот раз кроме туроператоров к программе подключились отели и санатории Ярославской области. Условия второго этапа программы сформировались с учетом пожеланий туристов. Теперь можно приобрести поездку от двух ночей, нет ограничений по стоимости поездки и максимально возможный кешбэк увеличен с 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того, отдых в санаториях и отелях, а также туры по Ярославской области продают крупные федеральные туроператоры и большие интернет-агрегаторы туристических услуг.

Список ярославских участников программы «Туристический кешбэк» опубликован на сайтах: visityar.ru, visityaroslavia.ru.