Ярославский департамент здравоохранения объяснил очереди в больницах

В ярославских поликлиниках ситуация не лучше Фото: Полина Вачнадзе

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области пояснил, почему возникли очереди в регистратурах поликлиник Ростова и Тутаева. В ведомстве отметили, что наплыв людей характерен для первой половины дня, когда идет запись к узким специалистам.

- Уже к 12 часам поток пациентов становится меньше. Руководство департамента и поликлиник прорабатывает механизмы решения данной проблемы, возможно увеличение окон регистратуры, работающих в этот период времени, - сообщает региональный департамент.

Но это пока лишь вариант – рук в поликлиниках не хватает катастрофически, многие медицинские работники ушли на больничный.

- Просим отнестись к временным трудностям с пониманием, - обратились к пациентам в ведомстве.