Переславль-Залесский вошел в десятку российских городов для встречи Нового года

За Переславль проголосовали 1,72% пользователей социальных сетей Фото: Антон ПИКУС

Переславль-Залесский вошел в ТОП-10 городов, где жители страны хотят отпраздновать Новый год и Рождество. За ярославский город проголосовали 1,72% пользователей социальных сетей. С таким показателем Переславль занял девятую строчку рейтинга, сообщается на сайте сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

На первом месте - Санкт-Петербург (34,48%), на втором - Ялта (18,1%). Третье место разделили Москва и Сочи. Каждый из этих городов набрал 15.52% голосов.

В десятку также вошли Екатеринбург (6,03%), Казань (4,31%), Кисловодск (1,72%), Великий Устюг (1,72%) и Осташков (0,86%).