Более 30 животных из ярославского приюта нашли свой дом во время акции-раздачи

Выбрать себе четвероногого друга можно в любой момент Фото: Мэрия Ярославля

В минувшие выходные в одном из торговых центров Ярославля прошла акция-раздача бездомных кошек и собак. 31 животное обрело своих хозяев, некоторых забронировали, чтобы забрать домой в самое ближайшее время.

Городское спецавтохозяйство, на базе которого находится приют, уже пять лет проводит подобные акции по раздаче четвероногих. Например, в прошлом году дом обрели более 100 кошек и собак.

- В год мы проводим по несколько таких акций. Все потенциальные хозяева проходят строгий отбор. С ними проводится беседа, по итогам которой зоозащитники делают вывод, готов ли человек стать достойным и любящим хозяином для подопечных. Мы заключаем договоры со всеми и контролируем, что происходит с нашими питомцами, созваниваемся с хозяевами, нам присылают фотоотчеты. Мы должны быть уверены, что наши животные в надежных руках, - рассказала начальник отдела отлова безнадзорных животных МУП «Городское спецавтохозяйство» Алла Волкова.

Домой в эту субботу уехала собачка Люся.

- Мы взяли прекрасную девочку, ей три месяца. Теперь она буде жить с нами в большом частном доме. Четыре месяца назад у нас умерла собака и это стало тяжелой потерей, - рассказала новая хозяйка Люси Людмила.

Взять питомца можно не только во время выставки, но и в самом приюте. Перед приходом нужно позвонить по телефону 8-910-961-10-10 Алле Волковой.