В Ярославле изменится расписание трех автобусов

В Ярославле изменится расписание автобусов № 42, 78 и 97С Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится расписание автобусов № 42 «15 МКР - поселок Куйбышева», 78 «Торговый переулок - 15 МКР» и 97С «Богоявленская площадь - фабрика «Красный перевал», сообщили в пресс-службе мэрии города. Изменения начнут действовать со 2 ноября.

В будни последний рейс маршрута №42 от остановки «15 МКР» будет отправляться в 22:41, от остановки «Поселок Куйбышева» - в 23:05.

Уехать на последнем автобусе №78 от «Торгового переулка» в будни ярославцы смогут в 22:01, от остановки «15 МКР» - в 23:15. Кроме того, с 4 ноября в выходные дни первый рейс от «Торгового переулка» будет отходить в 06:25, а последний в 19:41; от «15 МКР» первый автобус начнет отправляться в 06:25.

Первый рейс маршрута №97С от остановки «Фабрика «Красный перевал» - в 06:25, последний - в 19:56. Последний автобус от «Богоявленской площади» - в 20:42