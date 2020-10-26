Уровень безработицы в Ярославской области выше, чем в соседних регионах

Ярославцам требуется больше полугода, чтобы найти работу Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень безработицы в Ярославской области по итогам летних месяцев составляет 8,2%. С таким показателем наш регион занимает 65 место среди субъектов страны, сообщает информационное агентство РИА Новости.

В соседних регионах ситуация лучше. Так, в Вологодской области уровень безработицы - 7,3%, во Владимирской - 6,9%, в Костромской - 6,6%, в Ивановской - 6,1%, в Тверской - 4,4%.

Исследователи также выяснили, сколько времени требуется жителям регионов, чтобы найти работу. Ярославцам, как и тверичанам с владимирцами, нужно больше полугода, вологжанам и ивановцам - около пяти месяцев, костромичам - три.

Самый низкий уровень безработицы по стране в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - менее 3,5%. Хуже всего обстоят дела в Чечне, Тыве и Ингушетии. в этих республиках уровень безработицы более 20%.