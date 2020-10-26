Полгода нет вестей: в Ярославской области ищут пропавшего подростка

Молодой человек исчез в марте этого года. ФОТО: группа "ЯРОО "Поиск детей и взрослых ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославской области продолжаются поиска 17-летнего Алексея Яфарова. 18 марта этого года молодой человек ушел из госучреждения в Ростовском районе и пропал. Вот уже полгода о его судьбе ничего не известно.

Приметы Алексея: на вид 17 лет, рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.

Когда уходил из детдома, был одет в красную куртку с черными вставками, черные спортивные штаны, светлые кроссовки.

Если вы видели Алексея или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.