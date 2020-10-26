В Рыбинске нашли похитителя крышек от люков

Мужчина причастен к хищению шести крышек на общую сумму более 56 тысяч рублей Фото: Николай ХИЖНЯК

Весной с улиц Рыбинска начали исчезать крышки от люков ливневой канализации. Сегодня, 24 октября, стало известно, что подозреваемого в краже задержали. Им оказался 51-летний местный житель.

- Установили, что мужчина причастен к хищению шести крышек на общую сумму более 56 тысяч рублей. Подозреваемый во всем признался и пояснил, что снимал крышки в основном по вечерам, затем на машине перевозил их и сдавал в металлолом. Полученные деньги задержанный потратил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Кража».

Напомним, с начала весны в Рыбинске украли больше 50 крышек от люков. На замену украденного городской администрации пришлось выделить более 850 тысяч рублей. А чтобы воры в очередной раз не польстились на металлические изделия, на ливневки установили люки с замками.