Ярославец отсудил у магазина деньги за падение на льду

Торговая точка должны выплатить пострадавшему 170 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

41-летний ярославец получил травму в январе этого года. Он выходил из продуктового магазина, который находится в жилом доме на Тутаевском шоссе, и упал на крыльце у входа. Итогом похода за продуктами стали перелом лодыжки и разрыв дельтовидной связки.

Пострадавший обратился в суд с иском к юридическому лицу, которому принадлежит торговая точка. Его иск поддержала и районная прокуратура.

- В суде установлено, что юридическим лицом нарушены правила благоустройства города

И ненадлежащим образом обеспечено содержание территории, прилегающей к магазину, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Суд встал на сторону истца и взыскал с ответчика утраченный заработок 20 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 150 тысяч.