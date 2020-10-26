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Общество

Ярославец отсудил у магазина деньги за падение на льду

Торговая точка должны выплатить пострадавшему 170 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Торговая точка должны выплатить пострадавшему 170 тысяч рублей

Торговая точка должны выплатить пострадавшему 170 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

41-летний ярославец получил травму в январе этого года. Он выходил из продуктового магазина, который находится в жилом доме на Тутаевском шоссе, и упал на крыльце у входа. Итогом похода за продуктами стали перелом лодыжки и разрыв дельтовидной связки.

Пострадавший обратился в суд с иском к юридическому лицу, которому принадлежит торговая точка. Его иск поддержала и районная прокуратура.

- В суде установлено, что юридическим лицом нарушены правила благоустройства города

И ненадлежащим образом обеспечено содержание территории, прилегающей к магазину, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Суд встал на сторону истца и взыскал с ответчика утраченный заработок 20 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 150 тысяч.