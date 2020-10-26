«Подарок городу разрушается»: ярославцы обеспокоены состоянием Волжской набережной

Волжская набережная в Ярославле продолжает терять свое «лицо». ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Волжская набережная в Ярославле продолжает терять свое «лицо». Жители города запечатлели разрушающуюся плитку, провалы на тротуарах на камеры и выложили фотографии в социальных сетях.

- Подарок нашему городу в честь 1000-летия разрушается. Стыдно, Ярославль - столица Золотого кольца. Плитка разрушается, разбитые бутылки, которые уже лежат довольно давно. Пора нашим властям уже выходить из своих кабинетов в «поле» и не ездить на служебных машинах, а быть ближе к народу. Сложно не заметить этого бардака, если просто пройти от работы до дома пешком и на общественном транспорте, - написал автор снимков.

Его поддержали и другие ярославцы:

- Город совсем запустили, даже в центре кругом грязь, разваливающиеся памятники архитектуры и кучи мусора, а уж набережная-то, самое популярное место у туристов, вообще превратилась в развалюху, - оставил комментарий Александр В.

При этом некоторые отмечают, что набережная страдает и от рук самих жителей города. Так, на одной их фотографий, по мнению пользователя Сети, видно, что «плитки явно не сами уехали». Олег С. считает, что здесь «поработали» вандалы.

Ярославцы считают, что на набережной "поработали" и вандалы. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

В этом году Волжская набережная сильно пострадала из-за весенних наводнений. После потопа Стрелку начали приводить в порядок. А летом плитка стала опять проваливаться. Ко Дню города последствия природных нарушений и действий вандалов устраняли. Тем не менее местные жители и гости Ярославля вновь вынуждены «любоваться» провалами и разрушающейся плиткой.