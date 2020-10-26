В Ярославле ограбили ювелирный магазин

Покупательница воспользовалась ситуацией Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из брагинского ювелирного магазина покупательница украла золотой браслет. 30-летняя женщина пришла в ювелирку и во время примерки браслетов воспользовалась ситуацией и умыкныла один из них. Потом украшение ярославна сдала в ломбард.

Но одного посетительница магазина не учла – везде стоят камеры. Поэтому человека, присвоившего браслет, установили очень быстро.

- Сумма ущерба составили 22 тысячи рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.