Ярославцы раскритиковали символ студенчества, появившийся у Дворца молодежи

Автором символа студенчества стал молодой архитектор Алексей Смирнов. ФОТО: группа "Дворец Молодежи | Ярославль" во ВКонтакте

В Ярославле появился новый символ студенчества. Арт-объект установили около Дворца молодежи.

- Рядом с Дворцом молодежи теперь находится настоящее место силы и новый символ студенческой удачи. Автором арт-объекта стал Алексей Смирнов, молодой архитектор, магистрант Ярославского технического университета, - написали сотрудники учреждения в социальной сети.

Свое мнение по поводу появившегося символа высказали жители города. Оказалось, что далеко не всем новый объект пришелся по душе. Некоторые сравнили его с надгробной плитой.

- А вообще, похоже на дешевый памятник. Похоронили студенчество? - написал один из жителей города.

Градозащитников же возмутил выбор места для установки символа студенчества.

- Интересно, в Ярославле теперь на всех объектах культурного наследия такие арт-объекты можно ставить? Клуб «Гигант» - федеральный памятник, - написала на своей странице в социальной сети архитектор Ольга Мазанова.

Кроме того, для многих пока остается непонятной и идея нового символа. Ярославцы пытаются разгадать, какую мысль хотел донести до людей автор арт-объекта. Возможно, кому-то удастся найти ответ на этот вопрос.