На пути следования автобуса появилась промежуточная остановка Фото: Правительство Ярославской области

В схему движения маршрута №158 Рыбинск - Ларионово внесли изменения. С сегодняшнего дня, 26 октября, на пути следования автобуса в обратном направлении, из Ларионова в Рыбинск, есть промежуточная остановка «Улица Солнечная».

- Такое решение приняли, чтобы повысить транспортную доступность центральной районной поликлиники для жителей населенных пунктов, расположенных по маршруту №158, - пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

В обратном направлении автобусы по Рыбинску теперь будут ходить так: улица Ворошилова, улица Расторгуева, улица 50 лет ВЛКСМ, улица 9 Мая, проспект Ленина, улица Крестовая, улица Пушкина с остановкой «Улица Солнечная».

Расписание автобуса при этом не изменилось. Все действующие льготы по оплате стоимости проезда также сохраняются.