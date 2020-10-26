Игрока ярославского «Локомотива» вызвали в сборную Россию

19-летний нападающий Максим Березкин поедет на турнир "Кубок Карьяла". ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

Штаб национальной сборной России объявил состав команды, которая поедет на первый этап Евротура сезона 2020/21- Кубок Карьяла. В числе 27 вызванных игроков - 19-летний нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин. В этом сезоне хоккеист провел десять встреч и набрал один балл за результативную передачу.

- Федерация хоккея России, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду. Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру - молодежному чемпионату мира, - пояснил президент ФХР Владислав Третьяк.

По его словам, к чемпионату команда, в которую входят игроки в возрасте до 20 лет, начала готовиться летом. Тогда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир Сочи. А после подготовительный цикл прервался. Два турнира четырех наций и суперсерию в Канаде отменили.

- Участие в Кубке Карьяла даст нашей команде отличную практику на высоком международном уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной, - отметил Владислав Третьяк.

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.