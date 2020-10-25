В Ярославскую область по лже-декларации привезли более тысячи тонн зерна

Партии фуражной пшеницы и кукурузы доставили из республики Мордовия и Тамбовской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Россельхознадзора по Ярославской области обнаружило, что протоколы испытаний зерна, поступившего в регион, поддельные.

Партии фуражной пшеницы и кукурузы общим весом 1034,7 тонны доставили из республики Мордовия и Тамбовской области. Среди документов, сопровождавших груз, были декларации о соответствии. Их на основании протоколов испытаний якобы выдала лаборатория «Плантест». В документах указывалось, что необходимая аккредитация организации подтверждена «МСП Стандарт».

Однако выяснилось, что на самом деле компания «Плантест» сертификацию не проходила. Кроме того, по указанному в документах адресу никаких лабораторий не оказалось. А это значит, что организация не проводила исследований и не оформляла протоколы.

В результате декларацию о соответствии признали недостоверной и прекратили ее действие. В отношении ООО «Стандарт» и ООО «РПК» Ярославской области, которые допустили недостоверное декларирование, возбудили административные дела.

- Информацию также передали в правоохранительные органы и Федеральную службу по аккредитации. Прокуратура провела проверку и вынесла постановления о направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании пока неустановленных лиц, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.