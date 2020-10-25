В Ярославской области разберутся с ценами на компьютерную томографию

В настоящее время стоимость КТ в частных организациях составляет от 3300 до 3800 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В негосударственных организациях Ярославской области за последние шесть месяцев выросла стоимость компьютерной томограммы легких и органов грудной клетки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной антимонопольной службы.

- В начале года наблюдали ценовое многообразие на выполнение компьютерной томограммы. В настоящее время в условиях распространения коронавируса и возросшего в связи с этим спроса на соответствующий вид работ стоимость услуг составляет от 3300 до 3800 рублей. Это может говорить о сговоре юридических лиц, осуществляющих деятельность в обозначенной сфере, - пояснили в Ярославском УФАС.

Сложившуюся ситуацию ведомство и областная прокуратура обсудят на совещании, которое состоится 28 октября.