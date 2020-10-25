«Окружил фурами»: в Ярославской области бизнесмен не хотел отдавать имущество приставам

Предприниматель из Мышкина задолжал за арендованную спецтехнику 14 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Ярославской области

Предприниматель из Мышкина задолжал за арендованную спецтехнику 14 миллионов рублей. Владелец транспорта, проживающий в Казани, обратился в суд. Тот встал на сторону истца и обязал должника выплатить деньги и вернуть технику собственнику. Однако предприниматель данные требования не выполнил и продолжил пользоваться техникой.

Приставы, выяснив, где находится имущество, выехали на место. Правоохранители объяснили мужчине, чем для него может обернуться неисполнение решения суда. Беседа ожидаемого результата не принесла. Бизнесмен попытался оказать сопротивление.

- Должник окружил арендованную спецтехнику фурами, не давая погрузить имущество на эвакуатор. Попытки помещать длились недолго. В результате транспорт погрузили на эвакуатор и в сопровождении взыскателя отправили в Казань, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Кроме того, судебные приставы увидели на территории еще семь машин, принадлежащих должнику. Их мужчина до этого скрывал. Имущество арестовали и передали на торги, но покупателей не нашлось. Тогда технику в счет погашения долга передали казанскому бизнесмену.