В Ярославской области грузовик столкнулся с внедорожником: один человек погиб. Видео

От удара внедорожник превратился в груду металла. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

ДТП произошло вчера, 24 октября, около 19:15 в Ярославском районе. По предварительной информации, грузовик «Исудзу», за рулем которого находился 30-летний мужчина, столкнулся с «Джипом».

Видео с места аварии появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что от удара внедорожник сильно искорежило, машина практически превратилась в груду металла.

- Двигатель в пяти метрах валяется! - написали очевидцы ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, 49-летний водитель «Джипа» погиб на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.