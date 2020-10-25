Прокатился по городу: в Ярославле кот уехал от дома на трамвае в депо

Рыжий путешественник приехал в депо на трамвае №5. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

Вечером 23 октября в депо на трамвае №5 приехал рыжий котик. Путешественника заметила сотрудница «Яргорэлектротранса». Чтобы найти хозяев, Асель Нуралинова разместила фотографию животного в социальных сетях.

- Видно, что потеряшка, ласковый, людей не боится, ловит воробьев. Временно трудится на ремонтной канаве, - написала женщина.

Владельцы животного нашлись в тот же вечер. Выяснилось, что кота зовут Кузей и живет он на Пятерке. Однако приехать за своим питомцем сразу хозяева не смогли: работали допоздна. Поэтому на ночь Асель взяла рыжего пушистика домой, боясь, что тот может убежать из депо. А вчера, 24 октября, утром Кузя вернулся к хозяевам.